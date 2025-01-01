Москвичам пообещали рекордно теплый день осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия (в 2025 году оно приходится на понедельник, 22 сентября) столичный регион встретит рекордным теплом. Такой прогноз озвучил метеоролог Михаил Леус.

Как пояснил эксперт в своем Telegram-канале, 22 сентября в Москве и Подмосковье за синоптическую ситуацию будет отвечать периферия антициклона с характерной для него солнечной и сухой погодой. Столбики термометров, как ожидается, окажутся на девять-десять градусов выше климатической нормы.

В итоге воздух в столичном регионе прогреется до 25-28 градусов, ветер прогнозируется юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

Уже во вторник, 23 сентября, похолодает до 16-19 градусов, не исключены кратковременные дожди.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что к концу недели похолодает, погода приблизится к климатической норме. Уже с 24 сентября ожидается понижение температуры сразу на десять градусов. Самым холодным днем недели обещает стать 25 сентября — ночью ожидается от нуля до плюс пяти градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключил, что уже в субботу, 27 сентября жители столичного региона увидят первый снег. Именно в этот день в Москву придет метеорологическая осень.