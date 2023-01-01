Мэра Владимира обвинили в получении взятки от похоронного бизнеса

Главу Владимира Дмитрия Наумова обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие выяснило, что он получил не менее 1,1 миллиона рублей от представителей сферы ритуальных услуг. Наумов в декабре 2023 года вступил в сговор с двумя жителями Московской области. Сейчас они проходят фигурантами по делу о хищении организованной преступной группой более пяти миллионов рублей при оказании ритуальных услуг.

Также известно, что глава Владимира содействовал принятию нормативного акта о похоронном деле, которым ограничивались права других участников ритуального бизнеса.

По адресам проживания и работы Наумова проведены обыски. Изъяты крупные суммы денег, ювелирные изделия, дорогостоящая машина и другие предметы, отметили в СКР.

О задержании мэра Владимира Дмитрия Наумова стало известно 27 августа. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.