ФСБ пресекла работу 27 подпольных мастерских по изготовлению оружия

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли деятельность 27 подпольных оружейных мастерских в 32 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Все они причастны к незаконному к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

В качестве подозреваемых проходят 43 человека. По местам их жительства проведены следственные мероприятия.

Изъято 200 единиц огнестрельного оружия, 356 мин, 1,5 тысячи гранат, более 250 килограмм взрывчатых веществ, 17 гранатометов, 7 артиллерийских снарядов, свыше 120 тысяч патронов различного калибра.

