Леонид Агутин сообщил о горе в семье: "Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет"

В семье Леонида Агутина горе. Умерла его мать Людмила Леонидовна. Женщине было 85 лет. О трагическом событии популярный исполнитель рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил", - признался певец.

Убитый горем артист посвятил матери трогательные слова:

"Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь. Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется".

Леонид Агутин признался матери в любви. "Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай", - завершил свое послание скорбящий артист.

В комментариях многочисленные поклонники выразили соболезнования Леониду Агутину и постарались поддержать его.