Фермер с Алтая отправляет бойцам СВО мед свежей качки

Участница московских ярмарок Людмила отправляет бойцам специальной военной операции мед с собственной пасеки.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, пасечница подчеркнула, что делает это "не потому, что кто-то попросил, а потому что так говорит мне сердце".

Алтайский мед уникален благодаря разнообразию медоносов, которые из-за большой разницы дневных и ночных температур накапливают максимальное количество эфирных масел.

В сезон качки меда, который приходится на конец лета – начало осени, на пасеке Людмилы собирают до 10 тонн продукта. Сейчас в хозяйстве около 300 пчелосемей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в рамках проекта "Москва помогает" горожане собрали больше четырех с половиной миллионов единиц товаров для участников СВО, жителей новых и приграничных регионов. Также можно присоединиться к добровольцам через сайт mosvolonter.ru.

Студенты столичного колледжа помогают собирать помощь для бойцов и жителей новых регионов. Среди подарков — мужские наборы и средства личной гигиены, игрушки, книги, школьные принадлежности, конструкторы, пазлы.