В ЕС объявили о согласовании новых санкций против России с США

Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза — уже девятнадцатый по счету — согласован с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал в понедельник, 22 сентября, французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

По утверждению политика, уже "в ближайшие дни" Европейский союз примет новый крупный пакет рестрикций против России, который "согласован с США впервые после возвращения Дональда Трампа к власти".

Детали относительно пресловутых новых ограничительных мер Барро не привел, сообщает TF1.

Этому предшествовало заявление постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что Вашингтон не будет навязывать условия будущего мирного соглашения России и Украине, однако намеревается использовать рычаги давления, чтобы стороны конфликта все же оказались за столом переговоров.

До того американский лидер заявлял, что считает европейские санкции против России неэффективными. Дональд Трамп уверял, что "готов ввести санкции" против России, но Европе "придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я".