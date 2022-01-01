Чехия придумала схему обхода санкций при выдаче виз россиянам

Российские граждане стали чаще летать в Чехию в последние месяцы, причем происходит это стараниями чешских властей, придумавших схему обхода антироссийской санкционной политики.

Как сообщает SHOT, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов до почти 200 миллионов евро. Чтобы сократить убытки от иссякшего турпотока, власти Чехии стали охотнее выдавать "маскировочные" визы.

В рамках этой схемы россиянин, обладающий загранпаспортом на 10 лет, обращается в чешское консульство. Там объясняют, каким визовым центром надо воспользоваться, чтобы все документы на въезд в Чехию оформили без проблем, главное — не указывать "туризм" целью поездки. В указанном центре проделывают все необходимое, вскоре после этого на имя заявителя приходит приглашение от некоего случайного гражданина Чехии.

Таким образом, визу выдают не туристическую, а по приглашению чешского гражданина. Цена вопроса — около 35 евро в форме сервисного сбора за оформление визы. Оформление занимает около месяца.

Ранее источники рассказали, что введение 19-го пакета санкций ЕС в отношении России откладывается на неопределенный срок, а камнем преткновения стал запрет на выдачу виз россиянам.

Как заявил политолог Дмитрий Орлов, "опускание этого самого железного занавеса полностью все-таки маловероятно". Эксперт выразил мнение, что "вообще с российским туристом Европа не простится, но какие-то бюрократические или квазибюрократические препоны усилятся".