СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на Крым

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских боевиков на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму.

На месте работают следователи и криминалисты, изымаются фрагменты БПЛА с целью дальнейшей экспертизы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ведется допрос очевидцев.

Кроме того, устанавливаются военные ВСУ, отдавшие и исполнившие приказ об атаке, добавили следователи.

21 сентября ВСУ ударили беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами, по санаторию и школе в крымском поселке Форос. Погибли три человека, еще 15 ранены.