Собянин: Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера

Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера в Москве завершена.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Газопровод проходит по дну Москвы-реки и является единственным газопроводом высокого давления из 12 подводных дюкеров.

Труба обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов, подчеркнул Собянин.

Протяженность дюкера составляет 3,5 километра, его построили еще в начале 1960-х годов. Реконструкция проводилась с использованием экологичных бестраншейных технологий, что минимизирует воздействие на окружающую среду.

Срок службы реконструированного Щукинского газопровода-дюкера составит более 40 лет.