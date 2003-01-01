Дочь Олега Газманова выходит замуж

Олег Газманов счастлив во втором браке. В конце 2003 года супруга Марина родила прославленному артисту дочь Марианну. В настоящее время наследница "есаула" отечественной сцены учится в престижном вузе и ведет крайне закрытый стиль жизни.

Тем не менее, журналисты выяснили, что наследница популярного исполнителя выходит замуж. Радостной новостью поделилась мать Марианны Марина. Избранника 21-летней дочери Олега Газманова зовут Максим, он сын богатого предпринимателя.

"Она очень хочет сделать это в узком кругу. Я поддерживаю этот момент. Я вообще, например, сделала бы красивую фотосессию бракосочетания и уехала бы в путешествие. У меня очень умная дочь. Она никогда бы не выбрала такого человека, который не понравился бы ее семье", - рассказала Марина Газманова.

Когда состоится свадьба, точно неизвестно. Марианна планирует сочетаться браком уже после того, как закончит учебу, сообщается в программе "Ты не поверишь!".

Отметим, что у Олега Газманова от первого брака есть сын Родион. Ему 44 года. Кроме того, у артиста имеется пасынок Филипп. Ему 29 лет. Оба официально не женаты, детей нет.