Двое белорусов пострадали при ударе украинского БПЛА по Крыму

Двое граждан Беларуси получили ранения и травмы в результате украинского удара по одному из крымских санаториев. Об этом рассказали в понедельник, 22 сентября, в белорусском Министерстве иностранных дел.

Ведомство подтвердило информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму, уточнив, что двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести.

МИД Республики Беларусь держит ситуацию на особом контроле, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, сообщает РИА Новости.

По словам вице-президента АТОР по вопросам внутреннего туризма, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, сейчас в Крыму отдыхают около 350–400 тысяч человек. Все туроператоры находятся на связи со своими клиентами в Крыму.

В июле ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области боевыми дронами, основной и самый жестокий удар пришелся на городской пляж Курска. Погибли мирные жители, в том числе — сотрудник Росгвардии, который первым бросился на помощь раненым.

Умер и пятилетний мальчик, получивший ранения при атаке украинских беспилотников на пляж в Курске. Медики сделали все возможное, чтобы спасти малыша, но травмы оказались слишком тяжелыми, малыш получил ожоги более 30% поверхности тела.