В сбое работы аэропортов Европы обвинили хакеров

Работа ряда европейских аэропортов в выходные 20-21 сентября была нарушена в результате воздействия извне. Об этом рассказало аАгентство Европейского союза по кибербезопасности (ENISA).

Как подчеркнуло ведомство, серьезные сбои были зафиксированы в воздушных гаванях Брюсселя, Лондона и Берлина из-за кибератаки, мишенью которой являлась компания Collins Aerospace — она обслуживает системы регистрации и посадки пассажиров.

Тип программы-вымогателя установлен, к расследованию привлечены правоохранительные органы, цитирует Le Figaro заявление ENISA.

19 сентября сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке. Сам аэропорт работал штатно. До того хакеры атаковали информационные системы авиакомпании "Аэрофлот", перевозчику пришлось отменить 49 рейсов.

В январе компьютерные системы федеральной полиции Германии вышли из строя в аэропортах по всей стране. Поскольку германским правоохранителям пришлось перейти на ручной режим работы, в воздушных гаванях образовались очереди, пассажиры простаивали в них по несколько часов.