Наташа Королева выделила комнату для внуков от невестки-стриптизерши

Сын певицы Наташи Королевой Архип нашел свое счастье в лице красавицы-стриптизерши Мелиссы (настоящее имя Анна Волынкина). Правда, девушке пришлось бросить денежную профессию, на этом настоял отец парня Сергей "Тарзан" Глушко.

Говорят, когда Мелисса выполнила все условия семьи благоверного, им с Архипом разрешили пожениться. Торжество состоялось в прошлом году в Санкт-Петербурге. Интересно, что родители невесты на свадьбу не приехали, а Королева и Тарзан решили совместить праздник сына с годовщиной своего брака.

После свадьбы поползли слухи, что молодожены скоро станут родителями. Однако Мелисса быстро развеяла их, сообщив, что просто немного поправилась. Впрочем, сама Наташа Королева не прочь стать бабушкой. Она даже уже выделила для внуков комнату в своем роскошном особняке, сообщается в программе "Ты не поверишь!".

"Мы одну большую комнату оставили под внуков. И прямо ничего в ней не делаем, чтобы была возможность в будущем внукам там все разрисовывать. А потом, когда подрастут, мы там чуть подшаманим", - сообщила Наташа Королева.

Очевидно, свекор и свекровь приняли избранницу сына. После свадьбы молодых артистка постаралась окружить невестку заботой и любовью. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" помогла ей сделать операцию по коррекции челюсти: из-за неправильного прикуса у девушки сильно сместились зубы.