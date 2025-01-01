"Монетная неделя" по обмену монет на банкноты началась в России

В России до 4 октября 2025 года проводится акция "Монетная неделя", в рамках которой граждане смогут без комиссии обменять монеты на банкноты. Об этом рассказали в понедельник, 22 сентября, в российском Центробанке.

Как пояснил регулятор в своем Telegram-канале, на обмен можно сдать монеты в любом состоянии: потемневшие, окисленные, поцарапанные, погнутые и даже просверленные.

При этом обменять монеты можно в офисах банков и крупных торговых сетях, но кредитно-финансовые организации потребуют заполнить заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Подобные "Монетные недели" проводятся в России регулярно, в апреле гражданам также предлагали избавиться от накопившейся мелочи — обменять монеты на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах, а также воспользоваться возможностью сделать это в отделениях банков.

