Полина Диброва потеряла сознание и разбила лицо на фоне скандала с изменой

Андрей Малахов сорвал джекпот, умудрившись снять в своем шоу и Лену Товстик, и ее мужа, миллиардера Романа Товстика, который якобы бросил ее с шестью детьми ради эффектной красавицы жены популярного ведущего Дмитрия Диброва и вот выпустив интервью с самой Полиной.

Среди прочего в новом выпуске программы "Малахов" намекнули на неверность самой Елены. Якобы поэтому муж и бросил ее. Более того, сообщается, будто сейчас Товстик уехала на Кипр со своим "тренером", оставив детей в Москве.

Также в передаче показали опровержение, будто Роман оставил Елену без копейки, когда ей срочно понадобилась операция на груди из-за разорвавшегося импланта. В сентябре, когда многодетная мать вовсю жаловалась на безденежье, она получила два перевода (скорее всего, от мужа): 1,6 млн + 1,77 млн рублей. С подписью "на операцию по замене импланта".

А еще Полина пожаловалась, что из-за травли в Сети даже потеряла сознание и разбила лицо. Сам Андрей Малахов, впрочем, намекнул, не муж ли поднял на нее руку, однако та категорически опровергла домыслы. Супруга Диброва высказала мнение, что покалечилась неспроста - это результат колдовства. Товстик якобы обращалась к знахарке, чтобы навести порчу на соперницу.

