Новую волну активности клещей зафиксировали в столичном регионе

Несмотря на то, что москвичи готовятся встречать осеннюю непогоду, летние опасности не уходят, из столичного региона. Специалисты зафиксировали новую волну активности клещей. Это связывают с изменением погодных условий. Клещи плохо переносят летнюю жару. Зато прохлада и высокая влажность для них очень комфортны.

Очередное нашествие может продлиться до ноября. Поэтому важно быть начеку.

"По-хорошему, после длительной прогулки на свежем воздухе, по лесу, по лесопосадкам, нужно осмотреть одежду и свое тело на наличие клещей. Клещ сразу не впивается. Поэтому у вас есть несколько часов, чтобы его найти и выкинуть", - рассказал Павел Коробейников, заведующий травматологическим отделением Люберецкой областной больницы.