Сразу три станции будущей Бирюлевской линии метро возводят сейчас в Москве

Из тоннеля, который совсем скоро соединит новые станции "Остров мечты" и "Кленовый бульвар", ежедневно вывозят сотни вагонеток с грунтом. Работа идет в круглосуточном режиме. Так что с каждым днем метро для жителей района Бирюлево становиться все ближе.

"Мы находимся в монтажной щитовой камеры на строительной площадке "Остров Мечты". Отсюда стартовал тоннелепроходческий щит "Елена". Общая протяженность тоннеля, которую предстоит пройти машине, 1671 метр", - сообщил Константин Цаллагов, руководитель проекта АО "Объединение "Ингеоком".

Сейчас реализуется один из самых сложных этапов - прокладка тоннеля под Москвой-рекой. Впрочем, в этом плане опыт у столичных метростроителей огромный. Одновременно с этим возводятся и станции, которые войдут в состав новой Бирюлевской линии метро.

"Протяженность будущего радиуса составит 22,2 км с 10 станциями и пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линию, МЦК, а также Павелецкое направление Московской железной дороги. В результате метро придет в большие районы на юге Москвы – Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а также улучшит транспортное обслуживание районов Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

То есть по итогу новая линия подземки улучшит транспортное обслуживание не только жителей Бирюлева, но и еще семи районов Москвы. В совокупности это около миллиона человек.

"В настоящий момент строятся три станции: "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Станция "ЗИЛ" расположится на пересечении проспекта Лихачева с улицей братьев Рябушинских и станет пересадочной с Троицкой линией метро и с МЦК", - указал Андрей Поздняков, руководитель строительства.

Сергей Собянин держит эту работу на контроле. Стройплощадку станции "Остров мечты" глава города посещал совсем недавно - в июне.

"Жители районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное давно просили метро проложить в их районы. И вот сегодня такая активная фаза работы наступает", - сказал тогда мэр.

Кстати, планы провести линию метро в эту часть города появились еще в 1970-е годы прошлого века. Тогда одноименный рабочий поселок вошел в состав Москвы. И началась массовая жилая застройка. Но проект долго не могли осуществить. И вот спустя полвека городские власти начали строительство. На данный момент ведется возведение электродепо "Бирюлево". А также трех станций.

Точных сроков окончания строительства пока нет. Впрочем, затягивать этот процесс столичные власти точно не будут, учитывая, какое количество москвичей ждет эту линию метро.