В "Москвариуме" поселились необычные крокодилы - прожорливые и пугливые

Эти круглые глаза из-под воды, которые, кажется, всегда выискивают, кем бы полакомиться, наводят ужас и трепет. Но разновидность этого крокодила - гавиалового - практически не страшна для человека, да и для большинства животных тоже. У этих особей длинная морда, и поэтому захватить крупную добычу они не могут. Полюбоваться на редких пресмыкающихся теперь можно в "Москвариуме" на ВДНХ.

"Нашим особям около трех с половиной - четырех лет. Еще совсем молодые. Взрослые гавиаловые крокодилы достигают около 5 метров в длину. У нас где-то полтора", - говорит Сергей Синельников, ихтиолог "Москвариума".

Гавиаловые крокодилы родом из тропических рек Индонезии. Раньше они массово обитали и в Юго - Восточной Азии. Сейчас их численность резко сократилась. Во Вьетнаме этот вид вообще считается потерянным. И поэтому его занесли в Красную книгу.

У новых обитателей "Москвариума" шикарные условия - просторный вольер с бассейном, проточная вода, ультрафиолетовые лампы, подогрев. Есть земляные лежанки и укрытия. Да еще рацион такой, что впору позавидовать - много рыбы и птицы.

"Гавиаловые крокодилы имеют широкий спектр питания. Рыба составляет лишь сорок-пятьдесят процентов их рациона. Они активно охотятся на крупных змей, питонов, водных рептилий", - уточнил Синельников.

Гавиаловые крокодилы, несмотря на свой устрашающий вид, очень пугливы. Этим же особям придется привыкать к желающим рассмотреть их поближе. Ихтиологи "Москвариума" надеются, что со временем в вольере появится и потомство.