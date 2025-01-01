В Москве провели реставрацию исторических зданий в стиле модерн

Красота и совершенство форм! Строительные леса постепенно снимают с дома на Остоженке. И здесь есть все, за что любят модерн: роскошные окна и карниз с кронштейнами, кованые решетки на балконах, рельефные панно. И вот они - знаменитые изящные серны. Такого декоративного украшения больше нет ни на одном московском фасаде.

"Рельеф этот очень интересный, потому что его восприятие меняется от времени суток. От солнечного света. Вы видите - сейчас он выглядит почти плоским. А если сюда прийти в облачную погоду, то вот эти серны кажутся вполне себе проработанными", - отметила Александра Гурьянова, историк Москвы, искусствовед, экскурсовод.

Это здание - объект культурного наследия. Построено в 1902 году. Известно как "Доходный дом Бройдо". Предприниматель Генрих Бройдо активно выкупал земельные участки и возводил на них доходные дома. Удивительно, но строительство этого доверил архитектору-новичку - Николаю Жерихову. Потом он станет весьма известным и востребованным мастером. В Москве по его проектам построят порядка сорока домов. А тот, что на Остоженке, выдержит немало испытаний. В 1917-м рядом с ним шли бои, позднее - открытым способом строили метро. А в начале двухтысячных случился неудачный ремонт.

"Когда мы пришли, были значительные уроны пр штукатурному слою, по элементам декора, особенно эркеров, угловых балконов", - указал Даниил Лосин, главный эксперт фонда капитального ремонта г.Москвы.

Заменили инженерные коммуникации, кровлю, восстановили белокаменный цоколь, лепной декор, вернули исторический цвет фасадам.

У дома Монигетти, еще одного образца стиля модерн, фасады тоже будут такими, как задумывались изначально. Пока, правда, и они, и изящные кованые балкончики скрыты за строительными лесами.

"Мы сначала отбивали штукатурку, после чего восстанавливали кирпичную кладку, грунтовали поверхность и в некоторых местах просто штукатурили или добавляли сетку для армирования", - говорит Сергей Маленков, ведущий инженер строительного контроля.

Жители жаловались и на протекающую местами крышу, и на аварийный подвал. А сейчас оценивают первые результаты капремонта.

Особое внимание просьбам жильцов уделили и во время капремонта еще одного дома в стиле модерн - на Сущевской улице. Со стеной проблемы были и в дождь, и в снег.

"Во-первых, промерзание, во-вторых, намокание. Плесень образовалась. Мы это все расчистили, обработали антигрибковым составом, сделали расшивку кирпичной кладки, заменили разрушенные участки, оштукатурили и покрасили, жители сейчас очень довольны", - рассказал Равиль Курмакаев, начальник отдела технического надзора по ЦАО.

В этом здании, известном своей оригинальной темно-бирюзовой майоликой, работы уже завершены. Всего же в 2025 году капитальный ремонт проведут в одиннадцати жилых домах в стиле модерн.