Фестиваль абхазской культуры "Апсны" прошел в саду "Эрмитаж"

В саду "Эрмитаж" прошел традиционный фестиваль абхазской культуры "Апсны", где можно было окунуться в атмосферу этого гостеприимного региона, не выезжая из столицы.

Гости познакомились с древними традициями, а также современной жизнью края, попробовали свои силы в национальных турнирах, а еще научились стрелять из старинного лука. Ну и какой же праздник без зажигательной музыки и отменной кухни во главе с тамадой!

Кстати, в переводе с абхазского "Апсны" означает "Страна души". Т е, кто побывали на фестивале, могут это подтвердить.