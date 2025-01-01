Мишустин: Ограничения подтолкнули отечественные предприятия к развитию

Михаил Мишустин в понедельник принимает участие в работе форума "Микроэлектроника-2025". Он проходит в научно-технологическом университете "Сириус".

Сначала глава правительства осмотрел тематическую выставку, где представили разработки более 120 компаний. Его также сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

После Мишустин выступил на пленарном заседании. Он подчеркнул: несмотря на все сложности, отрасль за последнее время сделала огромный шаг вперед, в том числе благодаря санкциям. Ограничения подтолкнули отечественные предприятия ускоренно развивать собственные решения. Это привело более чем к двукратному росту объема производства за прошедший пятилетний период - до почти трех с половиной триллионов рублей. И подчеркнул: такую динамику необходимо поступательно наращивать.