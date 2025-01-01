Мишустин: Ограничения подтолкнули отечественные предприятия к развитию

Михаил Мишустин в понедельник принимает участие в работе форума "Микроэлектроника-2025". Он проходит в научно-технологическом университете "Сириус".
Сначала глава правительства осмотрел тематическую выставку, где представили разработки более 120 компаний. Его также сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и глава Минобрнауки Валерий Фальков.
После Мишустин выступил на пленарном заседании. Он подчеркнул: несмотря на все сложности, отрасль за последнее время сделала огромный шаг вперед, в том числе благодаря санкциям. Ограничения подтолкнули отечественные предприятия ускоренно развивать собственные решения. Это привело более чем к двукратному росту объема производства за прошедший пятилетний период - до почти трех с половиной триллионов рублей. И подчеркнул: такую динамику необходимо поступательно наращивать.
"Для этого правительство помогает компаниям проводить перспективные научные исследования, изыскания. Модернизировать производство. Открывать новые заводские площадки. За предыдущую трехлетку в электронику было вложено свыше 300 миллиардов рублей. В текущем году было выделено более 100 миллиардов рублей. На следующие три года проектом федерального бюджета, который мы, кстати, в ближайшие дни представим на рассмотрение депутатам Государственной думы, предусмотрено на данные цели свыше четверти триллиона рублей", - сказал премьер.