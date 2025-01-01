Генштаб: Призванных осенью в ВС России не отправят в зону СВО

Россиян, которые будут отправлены на срочную службу в рядах ВС России во время предстоящего осеннего призыва, не будут привлекать к решению задач в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в понедельник, 22 сентября, в российском Генштабе.

Как подчеркнул заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, мероприятия осеннего призыва, стартующего 1 октября, не связаны с проведением специальной военной операции.

В зону СВО срочников отправлять по-прежнему не будут — призывники будут направлены служить в соединения и воинские части только на территории России.

Цимлянский также подтвердил, что электронные повестки будут применяться для оповещения в ходе осеннего призыва 2025 года, уведомления будут приходить в личный кабинет на "Госуслуги". Вместе с тем "от напечатанных повесток мы не отказались — они по-прежнему юридически значимы", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность привлечения срочников к спецоперации, подчеркивал, что необходимости в этом нет. Глава государства отметил, что для участия в СВО набор контрактников и добровольцев идет "неплохо".

Тем временем руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, что рассылка гражданам России через портал "Госуслуги" уведомлений о воинском учете связана с актуализацией баз данных. Адресатам уведомлений это "ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу".