Маргарита Симоньян борется с раком: "Скоро увидите меня в париках"

Маргарита Симоньян 9 сентября перенесла хирургическое вмешательство. Операцию журналистке провели в одной из московских клиник.

Придя в себя после наркоза, Маргарита вышла на связь с подписчиками на своей странице в соцсети. Она рассказала, что операция прошла хорошо. А через двое суток Симоньян уже выписали из больницы. Журналистка все еще чувствует себя не лучшим образом, но рада вернуться домой. Прогнозы пока Маргарита не делает, отмечая, что на все божья воля.

Многочисленные поклонники как могут поддерживают Симоньян. Они желают ей скорейшего выздоровления и сил. Некоторые просят хоть одно слово о том, как она себя чувствует. Маргарита неохотно идет на контакт, признавая, что пока ей нечем порадовать всех волнующихся за ее здоровье людей.

"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит)" - не теряет чувство юмора журналистка в своем официальном телеграм-канале.

Отметим, что муж Маргариты, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян рассказывала, что практически каждый день ездит к нему в больницу. В какой-то момент она почувствовала, что супруг сжал ее руку, но никаких улучшений в его состоянии не последовало.