Роспотребнадзор опроверг фейк о горячей линии из-за нового штамма коронавируса

Сообщения в интернете о якобы запуске "специальной горячей линии из-за пандемии нового штамма коронавируса" являются фейком. Об этом рассказали в понедельник, 22 сентября, в Роспотребнадзоре.

Ведомство отметило, что в Сети распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы пресловутой "горячей линии" якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" для вакцинированных.

Однако это не так — в действительности никаких инструкций по отговариванию от вакцинации сотрудники Роспотребнадзора не получали. При этом официально запущена Всероссийская тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об отсутствии сомнений в том, что специалисты Роспотребнадзора сделают все необходимое, чтобы обеспечить санитарную и биологическую безопасность нашего государства.

Роспотребнадзор ведет непрерывный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в мире, чтобы уберечь россиян от опасных болезней. В частности, ведомство заверило, что россияне могут не опасаться распространения лиссавируса австралийских летучих мышей на территории нашего государства.