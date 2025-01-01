Россия запланировала запустить 300 космических ракет за десять лет

Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и тысячу аппаратов за 10 лет. С таким заявлением выступил в понедельник, 22 сентября, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Руководитель госкорпорации озвучил амбициозные планы во время выступления на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".

По словам Баканова, должно быть изготовлено и запущено за 10 лет 300 ракет, то есть 20-30 ракет в год, сообщает РИА Новости.

В июле сообщалось, что кабмин до 2036 года направит на развитие космической отрасли 4 триллиона рублей. Глава правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что в первую очередь необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий отрасли.

Также премьер-министр отмечал, что в условиях внешних ограничений необходимо расширять собственные компетенции и повышать конкурентоспособность технических систем и наукоемкого оборудования. Развитие отечественной космической отрасли влияет на уровень жизни людей во всех регионах России, указывал Мишустин.