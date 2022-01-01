Российская армия взяла под контроль населенный пункт Калиновское Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

До этого армия России освободила населенный пункт Березовое в Днепропетровской области.

Ранее Черноморский флот отбил атаку морских дронов. В северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по местам запуска беспилотников ВСУ большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.