Следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций впервые за время существования этого формата может стать женщина.

Как отмечает Bloomberg, все громче звучат призывы к переменам в ООН. В частности, недавняя резолюция членов всемирной организации "серьезно обдумать" кандидатуры женщин при выборе кандидатов на пост генерального секретаря.

Одним из наиболее вероятных претендентов на пост генсека ООН из женщин называют бывшего руководителя правительства Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Также возможными кандидатами считаются премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель действующего генсека всемирной организации Амина Мохаммед.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя тему реформирования ООН, отмечал, что ситуация в мире меняется — это тоже требует корректировок, но любые реформы должны вводиться исключительно после широкого обсуждения.

Ветеран советской и российской дипломатии, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов подчеркивал, что западные страны в попытках утвердить свою гегемонию, в особенности США, "действительно выхолащивали содержание ООН", поэтому организация нуждается в трансформации.