Сын Никаса Сафронова оказался родственником Николая Дроздова

В недавнем интервью сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, сообщил, что известный ведущий, биолог Николай Дроздов приходится ему родственником. Теперь стало известно, как это так получилось.

Оказалось, прапрадед Николая Дроздова — митрополит, причисленный Русской православной церковью к лику святых в 1994 году, был той самой исторической фигурой, которая объединила его род с родом Никаса Сафронова. Кроме того, Николай Дроздов крестил одного из братьев Луки, а Никас Сафронов, в свою очередь, крестил одного из внуков Дроздова, сообщает aif.ru.

Лука Затравкин отметил невероятное жизнелюбие Николая Дроздова, которому уже 88 лет. "Он человек очень активный. Два года назад он сломал себе ногу, катаясь на... самокате", - сообщил сын Никаса Сафронова.

Также он отметил, что, несмотря на известность, Николай Дроздов ведет очень скромный стиль жизни и старается не привлекать к себе излишнего внимания. Передвигаться по столице он предпочитает не на шикарных автомобилях, а на метро. "Говорит, главное быстрее. И такой во всем — неспокойный и созидательный", - отметил пианист.