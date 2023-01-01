Дополнительный экзамен могут ввести в вузах России

Абитуриентам, поступающим на технические специальности в российские высшие учебные заведения, могут предоставить возможность сдавать экзамен еще по одному предмету. Это позволит претендентам на поступление заработать дополнительные баллы и увеличить свои шансы.

Как рассказал глава кабмина Михаил Мишустин, эту тему он обсуждал с главой Минобрнауки Валерием Фальковым — изучались варианты "сделать какие-то решения, чтоб ребята, которые поступают, могли бы осваивать и сдавать, в том числе, и смежные специальности, которые были бы интересны, например, химию при поступлении на факультет электроники и т.д.".

Речь идет о факультативной сдаче еще одной дисциплины с возможностями поддержки в виде дополнительных баллов. Фальков выразил убежденность в том, что "это лучше будет готовить студентов заранее для освоения этих сложных специальностей".

При этом окончательного решения по данному вопросу нет, поскольку "мы здесь крайне аккуратно хотим к этому подойти, послушать специалистов, которые набирают ребят", цитирует Мишустина "Интерфакс".

В мае 2023 года глава государства Владимир Путин подписал указ о проведении в России пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. Работу по формированию суверенной образовательной системы проводят на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов.

Тем временем Москва успешно выполняет поручения президента по развитию среднего профессионального образования — задачи в этой сфере были поставлены, в частности, в послании Владимира Путина Федеральному собранию. От уровня подготовки инженеров и разработчиков, как и профессионалов рабочих специальностей зависит технологический суверенитет страны.