Путин заявил о желании сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ

Россия считает оправданным попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения, заявил Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

"Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", - приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Также Путин высказал мнение, что этот шаг должен создать благоприятную атмосферу для дальнейшего диалога с США. При этом российский президент отметил, что стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать. Это связано с деструктивными действиями Запада, сделал вывод Владимир Путин. Тем не менее, Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания и в состоянии ответить на любые существующие угрозы.

Кроме того, подчеркнул российский лидер, Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности, предлагала пути решения, но не была услышана. Несмотря на сложную ситуацию, наша страна, утверждает Путин, не заинтересована в подстёгивании гонки вооружений.