МИД России заявил об отсутствии предпосылок для диалога с ЕС

Европейскому союзу предстоит подтвердить на деле готовность четко следовать принципам Устава ООН. Только после этого появится возможность для содержательного диалога России с ЕС. Пока же таких предпосылок нет, заявили в российском МИД.

По словам директора департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова, большинство стран ЕС в ООН демонстрируют стадное мышление. Их представители как будто сошли с полотна Питера Брейгеля "Притча о слепых", когда путники тянут друг друга в пропасть.

Как сказал Логвинов в интервью агентству ТАСС, все действия представителей ЕС продиктованы исключительно чувством вседозволенности и жаждой реванша. Через эту призму в Евросоюзе рассматривают и ООН - как площадку для реализации непомерных геополитических амбиций.