Названа причина ареста экс-депутата Госдумы Бальбека

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека. Об этом рассказали в понедельник, 22 сентября, в республиканском управлении Министерства внутренних дел.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, суд санкционировал заключение политика под стражу в рамках расследования уголовного дела по статьям о неправомерном доступе к информации и клевете. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Бальбека обнаружили на территории Кабардино-Балкарии, где и задержали, а затем арестовали.

Ранее сообщалось, что министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов отправлен под арест в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

До того глава Вологодской области Георгий Филимонов подтвердил задержание своего заместителя Дениса Алексеева, который работал в представительстве региона в Москве. Губернатор подчеркивал, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации.