Минцифры: QR-код из сервиса "Госдоки" можно применять наравне с паспортом

Сервис "Госдоки" на портале "Госуслуги" в ближайшее время будет предоставлять возможность сгенерировать QR-код, который можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Об этом рассказали в понедельник, 22 сентября, в Минцифры.

Как пояснили в ведомстве, этот QR-код можно будет применять в магазинах при покупке товаров, которые разрешается продавать только совершеннолетним. Воспользоваться QR-кодом можно будет при проходе на мероприятия с ограничениями по возрасту в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.

В дальнейшем сферу применения таких кодов могут расширить на организации финансового рынка, многофункциональные центры (МФЦ), медицинские организации, гостиницы, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель руководителя РЖД Евгений Чаркин рассказал, что власти и перевозчик прорабатывают тему организации посадки пассажиров в поезда по биометрии. Однако в любом случае обязанность иметь при себе паспорт это не отменит.

Тем временем российские власти приступили к комплексной трансформацией государственных услуг. Она предполагает переход от разрозненных сервисов к "жизненным ситуациям", внедрение строгих стандартов качества оказания услуг, персональную ответственность сотрудников ведомств за каждую услугу.