Рекордно высокая температура зафиксирована в Москве: такого не было никогда

Температура воздуха в Москве 22 сентября достигла 26,6 градуса. Об этом сообщил Роман Вильфанд.

Такая высокая температура для 22 сентября была зафиксирована впервые в истории метеонаблюдений, сказал Вильфанд агентству РИА Новости.

Ранее в интервью ТАСС Роман Вильфанд рассказал, что летняя погода в Москве продлится до 24 сентября. Во вторник средняя температура составит 16-18 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы. Такая температура соответствует середине августа. К вечеру возможен небольшой, местами умеренный дождь.

Начиная со среды погода начнет меняться за счет преобладания северо-западных потоков воздуха. Уже в четверг, 25-го числа, температура ночью понизится до 1-6 градусов тепла, не исключены заморозки. В течение дня воздух не прогреется выше 8-13 градусов.