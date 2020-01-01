Актриса Катя Варнава отказалась рожать детей

В разное время Екатерина Варнава встречалась с шоуменом Дмитрием Хрусталевым и танцором Константином Мякиньковым. В 2020 году стало известно, что актриса встречается с режиссером Александром Молочниковым, с которым познакомилась на съемках шоу "Танцы со звездами".

Весной 2022 года влюбленные заключили брак, а летом того же года Молочников и Варнава развелись, после чего он покинул Россию. С кем сейчас встречается актриса, неизвестно. Сама Екатерина предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но не скрывает, что счастлива в любви. Однако замуж она не собирается.

"Замуж не хочу, но если мне сделают красивое предложение, то я не откажусь, наверно. Это должно быть очень внезапно. Но, главное, подгадать под мое настроение. Я каждый день своему молодому человеку говорю о том, что не надо меня звать замуж. Это бесполезно, я все равно не пойду. Но он такой упертый. Он вообще ни на что не надеется. Он просто знает, что если он меня позовет замуж, я все равно пойду", - рассказала Варнава в интервью YouTube-канала Radio Van.

Становиться матерью Екатерина не собирается. Она является крестной двух девочек, которых она назвала своей отдушиной, и совершенно довольна этим. "У меня был период, когда я очень хотела детей. Но так складываются жизненные обстоятельства, что в какой-то момент ты начинаешь считать по-другому. Я поняла, что я очень много могу сделать. Дети — это большая ответственность. А я клуша в этом плане. Я буду корпеть, и моя деятельность закончится. А я думаю, что я еще вполне себе могу в ближайшие лет 15 что-то сделать важное для людей", - рассуждает актриса.