Дрон ВСУ атаковал автомобиль с детьми под Белгородом

Автомобиль с детьми атакован дроном ВСУ в поселке Северный в Белгородской области. Ранены восьмилетняя девочка и 12-летний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным Гладкова, дети госпитализированы: девочка - с осколочной травмой ноги, мальчик — с баротравмой. Также в результате атаки поврежден легковой автомобиль и частный дом. Еще один мужчина пострадал во время удара беспилотника по коммерческому объекту в Белгороде.

Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали Белгородскую область 28 беспилотниками. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног доставили в Шебекинскую больницу.