В Нью-Йорке идёт заседание Совета Безопасности ООН. Инициатором выступила Эстония, которая утверждает, что российские военные самолеты якобы нарушили её воздушное пространство. Москва категорически опровергает эти заявления. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военные нашей страны, в том числе летчики, строго соблюдают международные правила. По его словам, подобные декларации являются продолжением курса на конфронтацию.

Прибалтийская республика продолжает бросаться голословными обвинениями в адрес Москвы, утверждая, что российские самолеты нарушили эстонское воздушное пространство.

"Это вторжение в воздушное пространство Эстонии — ещё один опасный акт, направленный на эскалацию региональной и глобальной напряжённости", - говорится в заявлении МИД Эстонии.

В Таллинне утверждают, что в минувшую пятницу три вооружённых истребителя МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии и находились на чужой территории 12 минут. В министерстве обороны нашей страны ответили, что полёт проходил "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств". Самолёты двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами.

"В заявлениях наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля. Мы ни разу не слышали в заявлениях эстонцев, что у них есть данные средств объективного контроля. Поэтому подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности. На провоцирование конфронтационной атмосферы", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И действительно, все последние дни европейские лидеры показывают чрезмерную и неуместную враждебность, используя миф о вторжении российских самолётов. Прямая эскалация - это угрозы в будущем наши истребители сбивать. Москва со своей стороны действует конструктивно, например, когда беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, Россия немедленно предложила провести консультации.

В ходе заседания Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Эстония не предоставила никаких доказательств на фоне обвинений в нарушении своего воздушного пространства.

"Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет", – сказал Полянский (цитата по РИА Новости).

Да и никакие консультации Европе не нужно. В милитаристском хоре ранее решила посолировать Варшава.

"Мы примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушают нашу территорию и пролетают над Польшей, в этом абсолютно никаких сомнений нет. В ситуациях, которые не столь однозначны, необходимо дважды подумать, прежде чем предпринимать действия, способные привести к резкой эскалации конфликта. Но мне также нужна абсолютная уверенность, что все союзники будут относиться к этому точно так же, как и мы", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

То есть польский премьер в своем заявлении явно оглядывается на Евросоюз и НАТО, ищет прикрытие. На завтра назначено заседание представителей Североатлантического альянса, снова задействован механизм 4 статьи.

"Статья 4 НАТО — это не статья 5. Статья 4 просто гласит, что альянс будет собираться, встречаться и вести переговоры всякий раз, когда под угрозой окажется территориальная целостность, безопасность или политическая независимость государства - члена. Теперь у каждого из членов НАТО есть свой посол, и они регулярно встречаются здесь, в штаб-квартире в Брюсселе. И то, что они встречаются и обсуждают статью 4, не означает напрямую, что они перейдут к статье 5, которая имеет большое значение и гласит, что в случае нападения на любое государство - член все объединятся для коллективной обороны", - объясняет Марк Карлсон, обозреватель агентства The Associated Press.

Элиты Старого света до сих уверены, что на Россию нужно давить ещё активней. Но дальше слов готовы зайти только при условии поддержки США. И сейчас Трампа явно затягивают в русофобскую коалицию. Но чтобы не делал Запад, очевидно и лицемерие и двойные стандарты. Вашингтон осуждает Россию и предоставляет военное и дипломатическое прикрытие Израилю, когда тот проводит операцию в Секторе Газа. Отношение к Палестине раскалывает Запад. В Европе проходят антиизраильские демонстрации. В Риме и Милане даже начались перебои в движении общественного транспорта.

Некоторые американские союзники Палестину пообещали признать, что идет вразрез с позицией Израиля и США. В Великобритании представительство Палестинского государства в Лондоне сегодня было преобразовано в официальное посольство. Во Франции палестинский флаг появился на Эйфелевой башне, символы страны вывешивают на ратушах.

О праве на самоопределение жителей Донбасса в Европе мало кто вспоминает. Что же касается Палестины, вопросы признания государства и урегулирование конфликта с Израилем будет обсуждаться на Генассамблее ООН. Организации сегодня исполняется 80 лет.