США переживают, что Москва получит детали для американских самолетов от Минска

Россия сможет получать американские детали для самолетов через Беларусь. Как пишет Politico, это серьезно обеспокоило Вашингтон. Такая возможность, по данным издания, появилась после того, как президент США Дональд Трамп снял санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа".

Одним из условий, выдвинутых США в рамках снятия санкций, был запрет компании на полеты в Россию. Тем не менее, 15 сентября "Белавиа" объявила о 50-процентной скидке на рейсы в Санкт-Петербург.

Западные эксперты отмечают, что запрет США — это всего лишь проформа. В реальности Вашингтон не может контролировать, что происходит в Таможенном союзе, в который входят Россия и Беларусь.