Дмитрия Диброва постигло новое несчастье: жесткие кадры попали в Сеть

Автомобиль Дмитрия Диброва попал в массовое ДТП на Рублево-Успенском шоссе. На кадрах с места аварии видно, что Mercedes телеведущего получил серьезные повреждения.

Авария произошла днем. Пострадали три автомобиля, в том числе несколько машин такси. На кадрах видно, что у элитной иномарки переживающего не самые лучшие времена Диброва разбит передний бамбер и погнут капот.

Сам телеведущий заявил, что о ДТП ничего не знает. Весь день, с его слов, он находился на съемках в Останкино. Как сообщает "Стархит", Диброва или его детей в машине на момент аварии в салоне "Мерседеса" действительно не было (см. фото и видео на сайте ТВЦ).

Несколько недель назад появилась информация, что молодая жена ушла от Дмитрия Диброва к его соседу, миллиардеру Роману Товстику. Ради четвертой супруги шоумена тот оставил жену и шестерых наследников и подал на развод. В результате разразился скандал, шумиха не затихает до сих пор. Ранее сегодня стало известно, что Полина Диброва потеряла сознание и разбила лицо на фоне скандала с изменой.