Владимир Зеленский решил узаконить отправку подразделений ВСУ за границу. Соответствующий законопроект украинский лидер направил в Верховную раду, он опубликован на сайте парламента.

Документ был направлен в парламент 22 сентября. Если закон будет принят, Киев сможет направлять военных за границу - как уточняется, для "выполнения задач нацбезопасности и обороны".

Ранее стало известно, что власти в Киеве предложили основание для отсрочки от мобилизации. Отсрочку могут получить мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, отслужившие год по контракту с ВСУ.