Галкин* перестал платить за свет в Грязи: юморист-иноагент должен 500 тысяч

Уехавший из России и признанный иностранным агентом Максим Галкин* оказался злостным должником по коммуналке. В понедельник, 22 сентября, стало известно, что комик задолжал больше полумиллиона рублей за электричества в замке в Грязи.

Дело дошло даже до судебных разбирательств. Иск против Галкина подала компания "Мосэнергосбыт".

Как сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы, подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехали из России после начала специальной военной операции. Юморист с тех пор не приезжал в Россию. Певица несколько раз возвращалась на родину, в том числе чтобы проверить огромный замок в подмосковной деревне Грязь.

Как сообщали журналисты, здание постепенно разрушается. На фасаде замка заметили трещины, ржавчину и плесень.

На прошлой неделе в интервью Алла Пугачева пожаловалась, что ей и Галкину "не дадут продать" замок. Однако эксперты считают, что у звездной пары в любом случае не получилось бы продать недвижимость из-за разных причин, одна из которых – колоссальные затраты на содержание.

Более того, роскошного замка площадью 1,8 тысячи квадратных метров нет на кадастровой карте. По бумагам Алле Пугачевой и Максиму Галкину* принадлежит только земельный участок, за который те платят ежегодно около 170 тысяч рублей. Если бы артисты зарегистрировали, как положено, дом кадастровой стоимостью 600 миллионов рублей, пришлось бы отдавать ежегодно по 2%, то есть 12 миллионов рублей.

* - Максим Галкин признан в России иностранным агентом.