В Европарламенте назвали крайнюю меру против истребителей ВКС

В Европейском парламенте назвали крайней мерой удары по российским истребителям в случае нарушения ими границ стран Запада. Так считает председатель комитета по обороне и безопасности в ЕП, представитель ФРГ, Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По словам Штрак-Циммерман, которые приводит газета Tagesspiegel, миссия ВВС ФРГ не заключается том, чтобы сбивать потенциально проникающие на территорию республики истребители. Она утверждает, что Военно-воздушные силы Германии в курсе, когда и как реагировать.

В НАТО 19 сентября заявили, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. В Минобороны России пояснили, что российские самолеты действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область. Они не отклонялись от курса и не нарушали воздушное пространство других стран.