Сенатор Климов о признании Палестины: "Это демагогия, Европе надо же где-то негодовать"

В течение последних двух суток о признании государства Палестина заявили Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и ряд других стран. Эммануэль Макрон готов стать лидером очередной коалиции, желающих помочь на этот раз разрешению ближневосточного кризиса. Выступая в ООН, Макрон заявил, что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в секторе Газа, а также совместно с европейскими партнёрами поддержать программу обучения и оснащения палестинских сил безопасности.

О поспешности, с которой западные страны бросились признавать Палестину, с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил сенатор Андрей Климов.

"Есть несколько причин. Одна из них, достаточно существенная, заключается в том, что пропалестинские настроения затронули значительную часть их граждан, общество. Во-первых, это общество стало не вполне стопроцентно европейским, скажем очень вежливо. Там есть представители государств, которые относятся к Палестине очень трепетно и с точки зрения религиозных чувств, и с точки зрения традиций, и с точки зрения происхождения. Поэтому эти настроения не могут не улавливать, и они не могут везде рушить мосты. То есть они не могут, скажем, и русофобией заниматься (там же тоже есть люди, которые к России нормально относятся), они не могут какие-то делать ставки на мигрантов, чтобы их использовать в своих политических целях, им надо выбирать. Здесь они прекрасно понимают, что бы они не говорили, Израиль будет делать то, о чем они договорятся с Вашингтоном. Поэтому в этом смысле они никому сильно не мешают. Надо сказать откровенно. Все эти разговоры, это больше похоже на демагогию. Даже то, когда они говорят: мы какие-то санкции введем, еще что-то такое, оно никого не пугает, как мы видим. И в этом смысле тут просто идет имитация процесса. Надо же где-то негодовать, как бы в струю общественного мнения. Есть и другие причины, но вот это, пожалуй, сегодня магистральное", - заявил Климов.