Окопы бандеровцев в деревне Шандриголово. Российские штурмовики проходят едва ли не всю линию обороны ВСУ. Насквозь. И практически не встречая сопротивления. Лишь местами вспыхивают перестрелки. Это последние "очаги". Сегодня бойцы сообщили - Шандриголово полностью под контролем. Осталось зачистить закоулки.

В Днепропетровской области идет мощное давление на Новопавловку. За ней – дорога к Днепру. Этот квадрат уже наполовину окружен российскими подразделениями. И как только "клещи" сомкнутся, в огневой мешок попадут до 6 тысяч националистов.

На обочинах - десятки подбитых пикапов и бронемашин. Но дело не в количестве ликвидированных боевиков или техники, а еще и в том, что с территории Днепропетровской области группировка "Восток" откроет и новый фронт для наступления на Запорожье.

"У ВСУшников были очень сильно укрепленные блиндажи, укрепрайоны, у них крыши даже бетоном были залиты с арматурой. В плен ВСУ сдалось 18 человек, они сами вышли из блиндажей", - говорит боец штурмового подразделения.

А ничего другого, если хочется жить, националистам не остается. Особенно после таких "прилетов" в Червоном, Успеновке и Полтавке. Это поселки, которые, говоря языком военных, держат всю линию обороны ВСУ на западе области. Вот видно, как позиции националистов после массированных ударов превращаются в обгоревшие бревна и развалины. И примерно так со стороны бандеровцев выглядит весь 25 километровый участок фронта (см. видео).

В Купянске российские штурмовики захватили целый оборонительный комплекс ВСУ. Это здания бывшей налоговой инспекции и медицинского колледжа, стадион "Спартак" и парк культуры. Идет постепенный охват противника. Чтобы сомкнуть клещи, нашим бойцам осталось пройти навстречу друг другу не больше полукилометра.

Впрочем, Купянский котел – не единственный. В ближайшие сутки в полном окружении могут оказаться и части ВСУ, которые сейчас блокированы в соседних поселках – Синельниково и Кондрашовка. Киевский генштаб вынужден бросать в бой последние резервы. Вот наши разведчики догнали и сожгли еще один "Абрамс". Военные подсчитали, что 90 процентов американских танков, переданных Украине, – уже уничтожены. В Сумской области мощный удар нанесен по аэродрому в Конотопе. Разведчики говорят, что ВСУ использовали его для массового запуска беспилотников. Теперь после точечных попаданий все три ангара полностью выгорели. Вместе с дронами, боеприпасами и расчетами.