Герои СВО: раненый ефрейтор эвакуировал сослуживцев под огнем противника

Ефрейтор Алексей Плетнёв, оказав первую помощь пострадавшим в ходе обстрела бойцам, приступил к эвакуации. В этот момент враг, используя FPV-дрон, атаковал нашу группу. Несмотря на полученное ранение, Плетнёв доставил боевых товарищей в безопасное место.

Младший сержант Алексей Ситников, оказывая поддержку штурмовикам в составе расчёта противотанкового ракетного комплекса уничтожил два опорника, 4 единицы автомобильной техники и до 10 радикалов. Это позволило нашим передовым отрядам освободить населенный пункт.