Силами противовоздушной обороны Министерства обороны России в ночь на вторник, 23 сентября, сбито несколько БПЛА, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил Собянин в своем официальном Telegram-канале, с полуночи было ликвидировано в общей сложности 15 дронов, запущенных украинскими националистами в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку украинских беспилотников на Крым, подчеркивала, что речь идет про очередной акт терроризма со стороны киевского режима. Она заявила, что "НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его".

До того глава российского МИД Сергей Лавров продемонстрировал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться в том, что киевский режим бьет по обычным жилым домам с мирными людьми.