Россию и Украину призвали вести прямые переговоры по урегулированию конфликта. С призывом выступил новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

Как заявил Уолтц на заседании Совета Безопасности ООН, американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом потратила огромное количество времени и усилий для разрешения украинского кризиса. В Вашингтоне ожидают, что Москва будет искать пути к деэскалации конфликта.

Постпред США также заявил, что США будут защищать "каждый дюйм" территории НАТО. Заседание СБ ООН было созвано Эстонией. Таллин 19 сентября бездоказательно заявил о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями. В Москве подчеркнули, что три МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, в соответствии со всеми международными нормами, передает РИА Новости.