В Генштабе рассказали об особенностях осеннего призыва

Как пройдет осенний призыв на воинскую службу в этом году? Об особенностях предстоящей кампании рассказали сегодня в российском Генштабе.

Набор в войска стартует 1 октября и продлится до 31 декабря на территории всей страны. Исключение - районы Крайнего Севера и территории, приравненные к ним. Там призыв стартует на месяц позже. В ходе кампании будет активно использоваться Единый реестр воинского учета. Повестки новобранцам разошлют как в бумажном, так и в электронном виде. Уведомления о вручении, а также о применении временных ограничительных мер, в случае неявки без уважительной причины, будут поступать в личный кабинет на портале Госуслуги.

"Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением СВО. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции, привлекаться не будут", - заверил Владимир Цимлянский, замначальника мобилизационного управления Генштаба.