В ООН опровергли пустые обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства Эстонии

Москва категорически опровергает утверждения Эстонии о нарушении российскими военными самолетами её воздушного пространства. Таллин принёс в Совбез ООН картинку с красной линией, прочерченной вдоль границ страны. А чтобы доказательство было уж совсем железным, туда же поместил фотографию российского МиГ-31. В мейнстрим влилась и Польша: грозится сбивать все российские объекты, которые влетят в воздушное пространство НАТО.

Перед экстренным заседанием Совбеза ООН глава эстонского МИД вышел зачитать антироссийское заявление, окружив себя массовкой коллег из коалиции западных стран. Оказалось, явились все, кроме украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги - он опоздал и, широко улыбаясь, топтался позади всех, пожимая соседям руки. А на переднем плане продолжалось представление.

"Безрассудные действия России не только нарушают международное право, но и ведут к эскалации конфликта, которая приближает весь регион к войне", - заявил Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии.

Уже во время заседания Совбеза, которое запросил Таллин, эстонский представитель показывал карту. На ней красной чертой отмечен предполагаемый маршрут российских истребителей, но если присмотреться, то "беспрецедентно жёстким" нарушением Эстония считает пролет наших самолетов над Финским заливом - это известный и согласованный путь, которым истребители летели из Карелии в Калининградскую область.

"Российские воздушные суда не отклонялись от согласованного маршрута и не пересекали воздушное пространство Эстонии. Их траектория проходила над нейтральными водами Балтийского моря на удалении более 3 километров от острова Вайндло. Это подтверждается данными средств объективного контроля. Если бы в Эстонии хотели - могли бы сами убедиться. Но такой цели у Таллина нет. Задача состоит в другом: вопреки фактам и здравому смыслу нагнетать истерию и обвинять Россию в провокациях", - заявил Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России при ООН.

И действительно, все последние дни европейские лидеры показывают чрезмерную и неуместную враждебность, используя миф о вторжении российских самолётов. Прямая эскалация - это угрозы в будущем наши истребители сбивать. Москва со своей стороны действует конструктивно, например, когда беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, Россия немедленно предложила провести консультации. Но Европе это не нужно. Издалека, хотя расстояние понятие очень условное, всех подначивает Великобритания.

"Эти инциденты открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Если нам понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", - заявила Иветт Купер, министр иностранных дел Великобритании.

Ещё громче из общего милитаристского хора выбивается голос Варшавы.

"Если еще одна российская ракета или самолет войдут в наше воздушное пространство, то будут сбиты, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены", - грозит Радослав Сикорский. Министр иностранных дел Польши.

При этом с одной стороны Россию будто бы боятся - в Литве сегодня заявили, что будут восстанавливать болота на границе для защиты от нападения. Молдавия долго думала, чем бы насолить Кремлю, и запретила фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", прервав трансляцию сообщением "картина имеет политическое содержание и милитаристский подтекст". И тут же идут сигналы, что на Москву нужно давить ещё активнее. Правда, дальше слов ЕС готов зайти только при условии поддержки США.