Власти Ялты решили просить Аксенова о введении ЧС в Крыму

Ввести на территории Крыма режим ЧС республиканского значения просят Сергея Аксенова власти Ялты. Поводом стала воздушная атака ВСУ на гражданские объекты поселка Форос, сообщила в Telegram мэр городского округа Ялты Янина Павленко.

По данным Павленко, предварительный ущерб из-за атаки украинских дронов превышает 18,7 миллиона рублей. На этом основании готовятся документы для ходатайства к главе Республики Крым о введении режима ЧС республиканского уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос. Дроны с фугасной боевой частью взорвались в здании санатория и местной школы. Жертвами налета стали три человека, еще 16 пострадали, передает ТАСС.